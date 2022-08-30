30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100'üncü yıl dönümü KKTC’de törenlerle kutlandı.



Başkent Lefkoşa’daki törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu mücadelenin Kıbrıs Türkü için de ilham ve güç kaynağı olduğunu söyledi.

Aliyev'den 30 Ağustos tebriği



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.



Aliyev mektubunda kardeş Türk halkının kahramanlıklarla dolu tarihine vurgu yaptı

30 Ağustos zaferinin 100'üncü yılı vesilesiyle Azerbaycan halkının tebriklerini iletti.



Zafer Bayramı dolayısıyla Bakü'deki Türk Şehitliği'nde de tören yapıldı.



Saygı duruşuyla başlayan törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.



Büyüklçilikte Zafer Bayam'ı resepsiyonu

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği de büyük zaferin 100'üncü yılı onuruna resepsiyon düzenledi.

Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar yaptığı konuşmada Büyük Taarruz'un önemine vurgu yaptı.



İran'da Zafer Bayramı programı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde de Şehit ve Gaziler için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi ardından İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik 20 dakikalık 30 Ağustos belgeseliyle devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Çin'de Zafer Bayram'ı daveti

Büyük zaferin coşkusu Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki Çin’de de yaşandı.

Pekin Büyükelçiliği’nde düzenlenen Zafer Bayramı davetine çok sayıda asker ve diplomat katıldı.