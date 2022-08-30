Mihail Gorbaçov, 1931'de Kuzey Kafkasya'da doğdu, 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. 1985 yılında da partinin genel sekreterliğine getirildi.

Gorbaçov'un yeniden yapılanma ve açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu.