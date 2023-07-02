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Dünya
AA 02.07.2023 14:07

Pakistan'da militanların silahlı saldırısında 4 güvenlik gücü öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis ve 1 paramiliter güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Pakistan'da militanların silahlı saldırısında 4 güvenlik gücü öldü
[Fotograf: AFP]

Geo News televizyonundaki habere göre, eyaletin Şerani bölgesinde militanlar güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 polis ve 1 paramiliter güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Çıkan çatışmada 1 militan etkisiz hale getirildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Belucistan'ın başkenti Kuetta şehrinde dün bir polis merkezine kimliği bilinmeyen motosikletli kişiler tarafından el bombasıyla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 polis yaralanmıştı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın, intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

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