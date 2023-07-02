Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2023 13:38

Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı.

Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı
[Fotograf: AA]

İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar dün gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı.

Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre göstericiler, Flon Mahallesi ve Geneve Sokağı'ndaki mağazaların vitrin camlarını ve bir kitapevi zincirinin giriş kapısını kırdı.

Olaylara müdahale etmek için yaklaşık 50 belediye polisi görevlendirilirken, yüzü maskeli gençler polise kaldırım taşları ve bir molotofkokteyli fırlattı.

Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.

Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan ve Fransa geneline yayılan protestolar, 3. gününde Belçika'ya sıçramış ve ülkede 144 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ETİKETLER
Fransa Belçika İsviçre
Sıradaki Haber
ABD'nin Maryland eyaletindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Sosyal medyada provokatif paylaşımlara soruşturma
13:55
Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi
13:51
Fransa'da protestolar sürüyor: 871 nokta kundaklandı
13:34
Pikap ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
13:21
Elazığ’da 10 dönüm tarım arazisi yandı
13:23
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Giresun'daki Göksu travertenlerine sezonda 200 bin ziyaretçi bekleniyor
Giresun'daki Göksu travertenlerine sezonda 200 bin ziyaretçi bekleniyor
FOTO FOKUS
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ