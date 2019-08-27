FETÖ’nün okullarını devralan alan Maarif Vakfı kısa sürede ismini duyurdu. Pakistan'da yılbaşında devralınan okullardaki öğrenci sayısı 8 ay içinde 11 binden 13 bine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Bizim dünyaya açılan kapımız olacak" dediği Maarif Vakfı artık dünya birincileri çıkarıyor.

Maheen Masoud da bu öğrencilerden bir tanesi. Pakistan'ın Lahor şehrinde Maarif Vakfına ait Asife İrfan Kız Lisesi'ne giden 16 yaşındaki Maheen büyük bir başarıya imza atarak Cambridge Sınavı'nın matematik branşında dünya birincisi oldu.

100'den fazla Türk öğretmen öğrencilere destek oluyor

Maheen'in en büyük hayali Elektrik-Elektronik mühendisi olmak. Bu hayalini gerçekleştirmek için okuldaki 100'den fazla Türk öğretmen Maheen’e destek oluyor.

"Türk öğretmenleri ailemiz gibi görüyoruz"

Maheen, "Bizim ekstra derslerimiz vardı ve hiç bir şekilde ücret talep etmediler. Yöneticilerimiz bize çok destek verdi ve bu sınavda başarılı olmam için bana çok yardımcı oldu. Türk öğretmenleri ailemiz gibi görüyoruz " dedi.

Maheen’in akademik başarısında okulda katıldığı sosyal etkinliklerin de payı büyük.

Lahor Asife İrfan Kız Lisesi Türkçe Öğretmeni Melike Çağırıcı:

"Biz burada öğrencilerimizin sadece akademik başarılarıyla ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kişisel özelliklerini geliştirmeleri içinde onlara destek oluyoruz. Bunun için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz."

Maarif Vakfı’nın amacı bilinçli ve başarılı nesiller yetiştirmek.

"Amacımız çalışkan, yenilikçi nesiller yetiştirmek"

Maarif Vakfı Lahor Temsilcisi Orhan Taşkıran:

"Bizler Maarif Vakfının eğitimcileri olarak ilim ve irfanını dünyanın barış ve esenliği için kullanacak, kendi öz kültür ve değerlerine sahip çıkan, farklı kültür ve değerlere de saygı gösteren yenilikçi, kendine güvenen, ahlaklı ve ve çalışkan nesiller yetiştirmek için buralara geldik."

Maarif Vakfı Pakistan'da 26 kampüs, 76 okul ve 10 yurt ile faaliyetlerine devam ediyor.

Haber: Onur Doğan

Kamera: Nihat Yayman