"Grönland'da sadece temmuz ayında 179 milyar ton buz eridi."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres küresel ısınmanın etkilerine bu sözlerle dikkat çekti.

Guterres, küresel sıcaklık artışının, bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması ve 2050'ye kadar sera gazı salınımının sıfırlanması gerektiğini vurguladı.

Ve dünya liderlerine iklim değişikliği konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg de küresel ısınmaya dikkat çekmek için karbon salınımsız yatıyla yola çıktı.

Hedefi, ekibiyle beraber Atlantik okyanusunu geçmek, eylül ayında Birleşmiş Milletler Çevre Zirvesine ev sahipliği yapacak olan New York'a ulaşmak.

Greta Thunberg geçen yıl da küresel ısınmaya dikkat çekmek için Cuma günleri okula gitmedi.

Her Cuma günü de İsveç parlamentosu önünde eylem yaptı.

Kaynak: Reuters