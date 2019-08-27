Rusya'da bir futbol maçının detaylarını aktarmak isteyen muhabir, fıskiyelerin azizliğine uğradı.
Yayına bağlandığı sırada stadyumun fıskiyeleri arka planda açıktı.
Muhabir, cep telefonundaki bilgileri izleyicilerle paylaşmaya çalıştı, ancak fıskiyeler yön değiştirdi.
Dönen fıskiye önce kulaklığını düşürdü, ardından muhabiri ıslattı.
İlk şoku atlatan muhabir sunumuna devam etse de fıskiye tekrar döndü, muhabiri sırılsıklam etti.
CSKA Moskova'nın rakibini üç sıfır yendiği maçtan geriye muhabirin yüzleri gülümseten o anlar kaldı.
Kaynak: TRT Haber