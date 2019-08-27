Dünya

Rus muhabire canlı yayında fıskiye şoku

27 Ağustos 2019 Salı 16:08 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 16:53

Rusya'da bir spor muhabiri canlı yayın bağlantısında zor anlar yaşadı. Yayın başlarken açık olan stadyum fıskiyeleri döndü, ve muhabiri ıslatmaya başladı.

Rusya'da bir futbol maçının detaylarını aktarmak isteyen muhabir, fıskiyelerin azizliğine uğradı. Yayına bağlandığı sırada stadyumun fıskiyeleri arka planda açıktı. Muhabir, cep telefonundaki bilgileri izleyicilerle paylaşmaya çalıştı, ancak fıskiyeler yön değiştirdi. Dönen fıskiye önce kulaklığını düşürdü, ardından muhabiri ıslattı. İlk şoku atlatan muhabir sunumuna devam etse de fıskiye tekrar döndü, muhabiri sırılsıklam etti. CSKA Moskova'nın rakibini üç sıfır yendiği maçtan geriye muhabirin yüzleri gülümseten o anlar kaldı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: rus muhabir muhabir fıskiye canlı yayın kazaları canlı yayın

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.