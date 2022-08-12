Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan'da köprü sele kapıldı
Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerindeki prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü sele kapıldı.
Pakistan'ın Yukarı Kohistan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi.
Yukarı Kohistan'ın Dasu bölgesindeki Karakoram Otoyolu üzerine prefabrik çelikten yapılmış geçici köprü de yerinden kurtularak sele kapıldı.
Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman köprünün sele kapılarak hasar gördüğünü doğrulayarak, "Karakoram Otoyolu iki taraftan da trafiğe kapatıldı. Babusar yolunda şimdilik otobüse izin verilmiyor. Bölgedeki tüm güvenlik birimlerinin tetikte olması gerekiyor. Köprü dayanıklı değildi" dedi.
Pakistan’da muson yağmurlarının haziran ortasında başlamasından bu yana şiddetli yağışlar ve ardından gelen sellerde en az 500 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Pakistan Sel Muson İklim Değişikliği
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