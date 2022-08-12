Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da yolcu teknesi battı: 3 ölü, 17 kayıp
[Fotograf: İHA]
Hindistan'da yolcu teknesi battı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi kayboldu.
Kaza, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde meydana geldi.
35 kişiyi taşıyan tekne şiddetli rüzgar nedeniyle Yamuna Nehri'nde alabora oldu. Kazada, 15 kişi kurtarılırken, 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 17 kişiyse kayıp.
Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Hindistan
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