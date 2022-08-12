Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: Indepented
Mavi balina büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor
[Fotoğraf: GettyImages]
NASA'ya göre "potansiyel olarak tehlikeli" bir asteroid bugün gezegenimize saatte 33 bin 10 kilometre hızla yaklaşıyor. Muhtemelen güvenli bir şekilde Dünya'yı hızla teğet geçecek.
2015 FF adlı uzay kayası, yaklaşık olarak yetişkin bir mavi balinanınkiyle aynı olan 13 ila 28 metrelik bir çapa sahip.
Asteroid saatte 30 bin 10 kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlerken, uzayda 4,3 milyon kilometre, yani gezegenimizle Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 8 katı mesafeden gelecek.
Başka bir asteroidden gelen beklenmedik bir darbe kayayı kolayca Dünya'ya doğru fırlatabilir.
NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.
Etiketler: NASA
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