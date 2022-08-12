Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da muhalefetteki CDU'nun Genel Başkanı Merz'in köprücük kemiği kırıldı
Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in köprücük kemiği kırıldı.
Merz'in sözcüsü Armin Peter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merz'in dün tatildeyken düştüğünü ve köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti.
Peter, Merz'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu bilgisini paylaştı.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, 66 yaşındaki Merz'in "spor kazası" geçirdiği ve bugün ameliyat edildiği aktarıldı.
Etiketler: Almanya
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