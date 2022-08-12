Merz'in sözcüsü Armin Peter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Merz'in dün tatildeyken düştüğünü ve köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti.

Peter, Merz'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu bilgisini paylaştı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, 66 yaşındaki Merz'in "spor kazası" geçirdiği ve bugün ameliyat edildiği aktarıldı.