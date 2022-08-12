Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sudan'da askeri yönetim protesto edildi
[Fotograf: Reuters]
Sudan'da askeri yönetimi protesto edenler bir kez daha sokağa indi. Başkent Hartum'da düzenlenen gösteride, sivil yönetime dönülmesi çağrısı yapıldı.
Sudan'ı başkenti Hartum'da, binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti.
"Sudan Direniş Komiteleri" adlı grubun çağrısı ile kent merkezinde toplanan göstericiler, sık sık, "Ordu Kışlana Dön" sloganı attı. Sivil yönetime dönme çağrısı yapıldı.
Polisin müdahalesi ile çatışma çıktı. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.
Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protesto gösterileri devam ediyor.
Gösterilerde bugüne kadar en az 118 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Sudan
Son Haberler
- 16:11
- 16:08
- 16:11
- 16:00
- 15:57
Sıradaki Haber
İngiltere'de kuraklık ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz