Sudan'ı başkenti Hartum'da, binlerce kişi askeri yönetimi protesto etti.



"Sudan Direniş Komiteleri" adlı grubun çağrısı ile kent merkezinde toplanan göstericiler, sık sık, "Ordu Kışlana Dön" sloganı attı. Sivil yönetime dönme çağrısı yapıldı.



Polisin müdahalesi ile çatışma çıktı. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.



Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana protesto gösterileri devam ediyor.



Gösterilerde bugüne kadar en az 118 kişi hayatını kaybetti.