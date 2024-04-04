Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2024 17:09

Pakistan'da istihbaratın, eski Başbakan Han davası için yargıçları tehdit ettiği iddiası

Pakistan'da Yüksek Mahkeme yargıçları, Servisler Arası İstihbarat'ın (ISI), eski Başbakan İmran Han ile ilgili davaların sonuçlarının değiştirilmesi konusunda kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

Pakistan'da istihbaratın, eski Başbakan Han davası için yargıçları tehdit ettiği iddiası
[Fotograf: Reuters]

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde görevli 6 yargıç, İmran Han'ın davalarıyla ilgili sonuçların istenilen şekilde değiştirilmesi için aile üyelerinin kaçırıldığını, onlara işkence yapıldığını, yatak odalarına kamera yerleştirildiğini ve ISI tarafından tehdit edildiklerini belirten bir mektubu Anayasa Mahkemesine gönderdi.

Mektupta, ISI ajanı olduğu iddia edilen kişilerin yargıçlara baskı uyguladığı ifade edildi.

Kişisel güvenlik kaygıları nedeniyle yargıçların evleri için ek koruma talep ettiği kaydedilen mektupta, baskılara dayanamayan bir yargıcın yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bir yargıcın kayınbiraderinin, ISI ajanı olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırıldığı aktarılan mektupta, bu kişiye elektrik şoku verildiği ve söz konusu yargıç aleyhine kamera önünde konuşmaya zorlandığı vurgulandı.

Yargıçlara toz madde içeren mektuplarla tehdit

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa, yargıçların mektubunun ellerine ulaşmasının ardından tüm Anayasa Mahkemesi hakimlerini konuyla ilgili görüşmek üzere acil durum toplantısına çağırdı.

Öte yandan, bazı Anayasa Mahkemesi, İslamabad Yüksek Mahkemesi ve Lahor Yüksek Mahkemesi yargıçları da tehdit mektupları aldı.

Mektupların içerisinde bulunan şüpheli toz madde, incelenmesi için adli tıp laboratuvarına gönderildi.

Başbakan Şerif, konunun soruşturulacağını söyledi

Başbakan Şahbaz Şerif, bugün yaptığı açıklamada, yargıçlara gönderilen tehdit mektupları meselesinin soruşturulacağını söyledi.

Eski Başbakan Han'ın Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari ise Pakistan ordusunun ve ISI'nın arzu ettikleri kararların çıkarılması için hakimlere baskı uygulamasının yeni bir şey olmadığını söyledi.

Buhari, yargıçların yatak odalarına kamera yerleştirilmesine ve onların aileleriyle tehdit edilmesine atıfta bulunarak yapılanların korkunç olduğunu ifade etti.

Çeşitli suçlardan ceza alan İmran Han hapishanede

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 1 Nisan da ise mahkeme 14'er yıl hapis cezası alan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin mahkumiyetlerini askıya almıştı.

Mahkeme ayrıca, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Han hakkında verilen hapis cezalarının, 8 Şubat genel seçimlerinden kısa süre önce verilmesi dikkati çekmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Somali'de bombalı saldırı: 1'i Türk 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Ağrı'da 7,7 ton kaçak tütün ele geçirildi
17:23
20 yaşında köyüne muhtar oldu
17:15
Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
17:10
Somali'de bombalı saldırı: 1'i Türk 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti
17:05
Bozcaada trafiğine "bayram tatili" ayarı
17:24
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ