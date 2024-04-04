Pakistan'da istihbaratın, eski Başbakan Han davası için yargıçları tehdit ettiği iddiası

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde görevli 6 yargıç, İmran Han'ın davalarıyla ilgili sonuçların istenilen şekilde değiştirilmesi için aile üyelerinin kaçırıldığını, onlara işkence yapıldığını, yatak odalarına kamera yerleştirildiğini ve ISI tarafından tehdit edildiklerini belirten bir mektubu Anayasa Mahkemesine gönderdi.

Mektupta, ISI ajanı olduğu iddia edilen kişilerin yargıçlara baskı uyguladığı ifade edildi.

Kişisel güvenlik kaygıları nedeniyle yargıçların evleri için ek koruma talep ettiği kaydedilen mektupta, baskılara dayanamayan bir yargıcın yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bir yargıcın kayınbiraderinin, ISI ajanı olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırıldığı aktarılan mektupta, bu kişiye elektrik şoku verildiği ve söz konusu yargıç aleyhine kamera önünde konuşmaya zorlandığı vurgulandı.

Yargıçlara toz madde içeren mektuplarla tehdit

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazi Faiz İsa, yargıçların mektubunun ellerine ulaşmasının ardından tüm Anayasa Mahkemesi hakimlerini konuyla ilgili görüşmek üzere acil durum toplantısına çağırdı.

Öte yandan, bazı Anayasa Mahkemesi, İslamabad Yüksek Mahkemesi ve Lahor Yüksek Mahkemesi yargıçları da tehdit mektupları aldı.

Mektupların içerisinde bulunan şüpheli toz madde, incelenmesi için adli tıp laboratuvarına gönderildi.

Başbakan Şerif, konunun soruşturulacağını söyledi

Başbakan Şahbaz Şerif, bugün yaptığı açıklamada, yargıçlara gönderilen tehdit mektupları meselesinin soruşturulacağını söyledi.

Eski Başbakan Han'ın Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari ise Pakistan ordusunun ve ISI'nın arzu ettikleri kararların çıkarılması için hakimlere baskı uygulamasının yeni bir şey olmadığını söyledi.

Buhari, yargıçların yatak odalarına kamera yerleştirilmesine ve onların aileleriyle tehdit edilmesine atıfta bulunarak yapılanların korkunç olduğunu ifade etti.

Çeşitli suçlardan ceza alan İmran Han hapishanede

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 1 Nisan da ise mahkeme 14'er yıl hapis cezası alan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin mahkumiyetlerini askıya almıştı.

Mahkeme ayrıca, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Han hakkında verilen hapis cezalarının, 8 Şubat genel seçimlerinden kısa süre önce verilmesi dikkati çekmişti.