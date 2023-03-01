Pakistan İstatistik Bürosundan yapılan açıklamada, 121 bin sayım memurunun sahaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, sayım işleminin 1 Nisan’a kadar süreceği ve elde edilen verilerin 30 Nisan’a kadar paylaşılacağı aktarıldı.

Ülkenin dört bir tarafında ev ev gezen memurlar, hanelere giderek sayımları gerçekleştiriyor.

Verilerin, kaynakların etkili kullanılması, gelecek planlaması ve seçimlerde kullanılacağı belirtiliyor.