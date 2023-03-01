Yunan Radyo ve Televizyonu ERT'ye konuşan Yenidunyas, Atina-Selanik güzergahında güvenlik sistemlerinin doğru çalışmadığını, trafik kontrollerinin de elle yapıldığını belirtti.

Yenidunyas, demiryolu çalışanlarının teknik sorunları birçok kez dile getirdiklerini anlattı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışması sonucu 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürülmüştü.

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alınmış, demiryolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade vermişti.

3 günlük yas ilan edildi

Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Ülkede yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

Kazayla ilgili protesto gösterisi düzenlenecek

Bu akşam Atina ve Selanik'te kazayla ilgili protesto gösterileri düzenleneceği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "kaza değil, cinayet" ifadeleri kullanıldı.