Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 11 Mart tarihi "Bayrak Günü" olarak ilan edildi
Suudi Arabistan'da 11 Mart tarihinin "Bayrak Günü" olarak ilan edildiği duyuruldu.
Suudi Arabistan'ın haber ajansı SPA'da yer alan haberde, konuyla ilgili Kraliyet Kararnamesi yayınlandığı belirtildi.
Suudi Arabistan bayrağının Tevhid inancının ve ulusal birliğin sembolü olduğu vurgulanan kararnamede, 11 Mart tarihinin "Bayrak Günü" olarak ilan edildiği kaydedildi.
Etiketler: Suudi Arabistan
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