Suudi Arabistan'ın haber ajansı SPA'da yer alan haberde, konuyla ilgili Kraliyet Kararnamesi yayınlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan bayrağının Tevhid inancının ve ulusal birliğin sembolü olduğu vurgulanan kararnamede, 11 Mart tarihinin "Bayrak Günü" olarak ilan edildiği kaydedildi.