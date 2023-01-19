Pakistan'ın Hayber bölgesinde güvenlik noktasına ateş açan saldırganlar, patlayıcı maddeler de kullandı.

Çıkan çatışmada 3 polis yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından Pakistan-Afganistan kara yolu trafiğe kapatıldı ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan ordusu, dün de Belucistan eyaletinde İran topraklarından güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.