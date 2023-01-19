Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekya'da hükümet meclisten güvenoyu aldı
[Fotograf: AA]
Çekya'da Ulusal Meclis'te düzenlenen güven oylamasında hükümet, milletvekillerinden gerekli desteği aldı.
Çekya'da ana muhalefet Gayrimemnun Halk Hareketi'nin (ANO) talebi üzerine Ulusal Meclis'te güven oylaması düzenlendi.
İki meclisli ülkenin Ulusal Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, 5 partiden oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu alarak iktidarda kalmayı başardı.
102 vekil iktidar lehine oy kullandı
Oylamada koalisyon ortağı partilerin 102 milletvekili iktidar lehine oy kullanırken, muhalefetteki 3 partinin 82 milletvekili ise hükümetin düşmesi için oy verdi.
17 milletvekilinin oylamaya katılmadığı mecliste, iktidar oy çokluğu ile güvenoyu almayı başardı.
ANO, hükümetin muhalefetin taleplerinin meclise taşınmasını engellediği gerekçesiyle güven oylaması yapılmasını talep etmişti.
Etiketler: Çekya
Son Haberler
- 21:21
- 21:13
- 20:58
- 20:54
- 21:17
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerinde 30 yılı aşkındır tutulan 23 Filistinli mahkum var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz