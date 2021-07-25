Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azad Cammu Keşmir Yasama Meclisi seçimlerinde güvenliği sağlamak için bölgeye giden askeri bir aracın Nilam Vadisi yakınlarında dereye düştüğü belirtildi.

Kazada 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.