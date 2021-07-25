Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da güvenlik güçlerine ait araç dereye düştü
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azad Cammu Keşmir Yasama Meclisi seçimlerinde güvenliği sağlamak için bölgeye giden askeri bir aracın Nilam Vadisi yakınlarında dereye düştüğü belirtildi.
Kazada 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.
Etiketler: Cammu Keşmir Pakistan
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