Karaçi'nin Orangi Mahallesi'nde askeri bir aracın geçişi sırasında yol kenarında bir motosiklete yerleştirilen bomba patlatıldı.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıda bir paramiliter asker hayatını kaybetti ve 8'i sivil 11 kişi yaralandı.

Öte yandan, bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.