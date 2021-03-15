Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan’da bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir motosiklete yerleştirilen bomba, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 1 paramiliter asker öldü, 8’i sivil 11 kişi yaralandı.
Karaçi'nin Orangi Mahallesi'nde askeri bir aracın geçişi sırasında yol kenarında bir motosiklete yerleştirilen bomba patlatıldı.
Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıda bir paramiliter asker hayatını kaybetti ve 8'i sivil 11 kişi yaralandı.
Öte yandan, bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
Etiketler: Pakistan Terör Örgütü Terörle Mücadele Terör Saldırısı
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