Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle evler yıkıldı, yollarda çökmeler meydana geldi. Bölgede can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Gwadar, Çaman, Ormara ve Keç bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.
Yağışlar sebebiyle Çaman’da 200’ü aşkın ev ve eğitim tesisi yıkıldı, yollarda çökmeler yaşandı. Birçok bölgede elektrik kesintileri oldu, çok sayıda ev sular altında kaldı.
Gwadar'da acil durum ilan edildi
Belucistan yönetimi, Gwadar’da acil durum ilan etti.
Yağışların etkili olduğu yerlerde arama kurtarma çalışmalarına ordu ve deniz kuvvetleri personeli de katıldı.
Bölgede can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Pakistan
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