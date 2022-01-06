Belçika'nın başkenti Brüksel'de görülen davalarda, uçak seyahatlerinde istenen negatif sonuçlu PCR testi yerine sahte test sonucu sunan 160 kişi yargılandı. Bu kişilerden 16'sına sahtecilikten değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Duruşmaya gelmeyen 12 kişiden 11'i hakkında 6 ay hapis ve 1600 euro para cezası verildi. Bir kişi ise sahte test sonucu verdiğinde COVID-19 hastası olduğu için ceza 2 katına çıkarıldı ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer kişilere de 60 saatlik kamu hizmeti yapma zorunluluğu getirildi.

Sahte test sonucu veren 820 kişi yakalandı

Brüksel mahkemesinin cezalarla ilgili gerekçesinde, sahte test sonucu verenlerin bencilce davrandığı, toplum karşıtı davranış sergilediği, ayrıca başkalarının hayatını tehlikeye attığı anlatıldı.

Mahkeme kararında, "Davalılar, seyahat edebilmek için kendi özgürlüklerini kamu çıkarının, özellikle de başkalarının yaşama özgürlüğünün üzerinde tutmuş, isteyerek toplum sağlığını tehlikeye atmıştır" sözü yer aldı.

Belçika'da son aylarda seyahat edebilmek için sahte test sonucu veren 820 kişi havalimanı yetkililerince yakalandı. Bu kişilerin büyük çoğunluğu 750 euro para cezasını kabul etti. Para cezasını kabul etmeyenler ise gruplar halinde mahkemelerde yargılanıyor.