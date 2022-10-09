Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında başlayan yangında alevler üst katlarda bulunan dairelere sıçradı.
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Alevler arasında tahliyeler devam ederken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Dört katlı alışveriş merkezinde, bir otel, 2 konut ve bir de şirket kulesi bulunuyor.
Etiketler: Pakistan
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