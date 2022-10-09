Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alevler arasında tahliyeler devam ederken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Dört katlı alışveriş merkezinde, bir otel, 2 konut ve bir de şirket kulesi bulunuyor.