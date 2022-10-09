Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacak
[Fotograf: AA]
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan 2 gün sonra, yarın Putin'in Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edeceğini açıkladı.
Peskov, toplantının içeriğine dair detay paylaşmadı.
Söz konusu toplantıda, Kerç Köprüsü'ndeki patlama ve seferberlik konularının görüşülmesi bekleniyor.
Köprüdeki patlamanın ardından, Rus kamuoyunda askeri operasyonun terörle mücadele operasyonuna dönüştürülmesi yönünde algının mevcut olduğu belirtiliyor.
Etiketler: Rusya
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