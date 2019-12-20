Dünya
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem20 Aralık 2019 Cuma 15:19 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 15:20
Pakistan'ın kuzeyi ve Afganistan'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
Pakistan ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.
Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Pakistan Afganistan deprem