Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyindenn yapılan yazılı açıklamada, saldırı çemberinin Misrata'yı kapsayacak şekilde genişletilmesinin bir zayıflık ve çaresizlik işareti olduğu ifade edildi.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecei, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hava Savunma ve Hıttin Taburu kampları gibi Misrata kentindeki eski askeri noktalara hava saldırıları düzenlendiğini belirtmişti.

Savaş uçaklarının kime ait olduğuna dair bilgi vermeyen Mecei, saldırıda can kaybı yaşanmadığını dile getirmişti.

Hafter'e bağlı savaş uçakları da hafta başında Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenlemişti.

Hafter Trablus'u ele geçirmek istiyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Kaynak: AA