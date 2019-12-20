Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Terhune'deki Sidi es-Sayd bölgesinde konuşlu Hafter birliklerini hedef aldıklarını belirtti.

Hafter güçlerini destekleyen savaş uçaklarının da Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesine saldırdığını aktaran Mecei, saldırıda can kaybı olmadığını dile getirdi.

Hafter Trablus'u ele geçirmek istiyor

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Kaynak: AA