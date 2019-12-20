Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'n in en büyük petrol sahası Ömer'e dün üniformalı onlarca Suudi Arabistan askeri ulaştı.

Aramco çalışanları

Askerler, geçen hafta söz konusu sahaya gelen ve sonradan Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco çalışanları oldukları anlaşılan mühendis ve teknisyenleri korumakla görevlendirildi.

Suudi askerler, saha içerisinde bulunan "Yeşil Köy" adlı konutlara yerleşti.

Askerlerin bölgeye ulaşmasının ardından, Irak sınırından giren ve sondaj malzemeleri taşıyan 30'a yakın tır da sahaya ulaştı.

ABD güçlerinin refakatinde 15 uzman gelmişti

Ömer sahasına 13 Aralık Cuma akşamı verimlilik analizi yapmak ve yerel çalışanlara eğitim vermek için ABD güçlerinin refakatinde, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman gelmişti.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Ömer sahasında, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.

Kaynak: AA