Pakistan seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu

Pakistan genelinde 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve 4 eyalet meclisi üyelerinin belirlenmesi için düzenlenen seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 85 bini aşkın sandıkta yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Devlet televizyonu PTV'nin yerel saatle 23.00'den sonra açıklamaya başladığı kesin olmayan ilk sonuçlara göre, PTI, 2013 seçimlerinde aldığı oyu iki kattan fazla artırarak 100’ün üzerinde sandalye kazanmış durumda.

2013 seçimlerinin galibi PML-N'nin kaybettiği sandalye sayısı ise 100'e yaklaştı.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Çok sayıda partiden itiraz

Pakistan devlet televizyonu ve yerel basında sonuçların yayınlanmaya başlamasının ardından, çok sayıda partiden itiraz yükseldi.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, yaptığı basın açıklamasında oy sayım işlemlerine hile karıştığını savunarak, "Parti çalışanlarımızın ülkenin tüm bölgelerinden şikayetleri geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da hiç içeri alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz." dedi.

PML-N döneminin Enformasyon, Yayın ve Ulusal Miras Bakanı Marriyum Aurangzeb de bazı bölgelerde parti temsilcilerinin oy sayım işlemi sırasında dışarı çıkarıldığını söyledi.

Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari ise hala resmi sonuçlarını göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti.

Basın toplantısında konuşan PPP'nin önde gelenlerinden ve Pakistan parlamentosunun üst kanadı Senato muhalefet lideri Şeri Rehman ise "Bütün partiler bir partiye (PTI) iltimas geçmek için köşeye itildi." dedi.

Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman, yerel medyaya yaptığı açıklamarda tüm partileri bir konferansta toplanıp, hile iddialarına karşı strateji geliştirmeye davet ederek, "Hileli sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara bir itiraz da Avami Ulusal Partisi (ANP) Genel Sekreteri Mian Hüseyin'den geldi. Hüseyin "Bu, manipüle edilmiş bir seçimdir. ANP bu sonuçları kabul etmiyor." diye konuştu.

Kuetta kentinde intihar saldırısı

Seçim devam ederken Kuetta kentinde gerçekleşen intihar saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetti. Bunun dışında ülkede seçim, çoğunlukla sorunsuz tamamlanırken çeşitli kentlerde parti taraftarları arasında çıkan kavgalarda 2 kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı.

7 kişi hile yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Bazı bölgelerde teknik imkanlar nedeniyle oy kullanma işlemlerine ara verildi. Karaçi'de ise biri kadın 7 kişi, hile yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Pakistan Seçim Komisyonu (EC) gün boyu kendilerine gelen şikayet sayısını 600 olarak açıkladı.

Yerel medya katılımın yüzde 55’i bulduğunu belirtti

Hoghanvali kentinde ise 799 kadın seçmenden hiçbiri oy kullanmaya gitmedi. Aynı kentte kadınlar daha önceki seçimlerde de oy kullanmamıştı.

Faysalabad'da ise beklenenin üzerinde kadın katılımı dolayısıyla kadınlara özel sandıklarda kuyruklar oluştu. Bazı okulların çevresindeki yollara kadar uzayan kuyruklar nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Seçmen sayısı 105 milyonu aşan ülkede yerel medya, katılımın çok yüksek olduğunu hatta yüzde 55 katılımın sağlandığı 2013 seçimlerinden çok daha fazla gerçekleştiğini belirtti.

Üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor

Ülkede başbakan NA üyeleri arasından seçiliyor. Teamüller gereği bu kişi en yüksek oyu alan partinin lideri oluyor. Bugünkü seçimde iktidar yolunda üç parti ve bir ittifak öne çıktı.

Kampanya sürecine kan bulaştı

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere, sandıklara ve parti ofislerine 12 terör saldırısı düzenlendi.

Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve şoförü yaralandı.

Seçim devam ederken Kuetta kentinden intihar saldırısı haberi geldi. 13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı ise seçim sürecinin en kanlısı oldu.

Kaynak: AA