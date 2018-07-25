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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan 'Papaz Brunson' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın cezasının ev hapsine dönüştürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeodan Papaz Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, papaz Andrew Brunson ile ilgili verilen ev hapsi kararına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirme yaptı.

Pompeo, "Papaz Brunson'ın Türkiye'de cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmasını gecikmiş bir haber olsa da memnuniyetle karşılıyoruz, ama bu yeterli değil. Brunson aleyhinde inandırıcı kanıt olduğunu görmedik ve Türk otoritelerine bu konuyu şeffaf ve adil bir şekilde bir an önce çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Brunson’a ev hapsi

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına hükmedilen Brunson, avukatı İsmail Cem Halavurt aracılığıyla sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek bu karara itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek tahliyesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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