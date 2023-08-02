Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 15:15

Pakistan: MİLGEM projesi Türkiye ile stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ortak işbirliği temeline dayanan MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Pakistan: MİLGEM projesi Türkiye ile stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası
[Fotoğraf: Getty Images]

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katıldı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, ortak işbirliği temeline dayanan MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yeni teknolojilerde ve ortak savunma üretiminde ikili savunma işbirliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

İkili görüşme gerçekleştirildi

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel durum ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren meseleler ele alındı.

Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi denize iniyor
Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi denize iniyor

Şerif, iki ülke arasındaki güçlü ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, bu kardeşçe ilişkilerin karşılıklı olarak ödüllendirici şekilde ticari ve ekonomik bağlara dönüştürülmesinin altını çizdi.

Başbakan Şerif, araştırma ve kalkınma, bilgi teknolojisi, enerji, altyapı, gıda güvenliği, turizm ve maden sektöründe ortak işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Anlaşma 2018'de imzalanmıştı

Pakistan, Türkiye ile 2018’de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı.​​​​​​​

MİLGEM projesi kapsamında üretilen korvetler, 2 adet 6'şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, 76 milimetre ana batarya top, torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi (STOP), karinaya monteli sonar ve torpido karıştırma ve aldatma sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında 2 gemi İstanbul'da, 2 gemi ise Karaçi'de üretiliyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Diyarbakır'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı
15:38
Senegal'de TikTok'a erişim engeli
15:37
İran'da aşırı sıcak nedeniyle ilan edilen iki günlük tatil Tahran'ı neredeyse "boş" bıraktı
15:32
İran'ın Loristan eyaletindeki petrol rafinerisinde yangın
15:32
Nijer, bazı komşularına darbeden bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını açtı
15:30
Yangında mahsur kalan kaplumbağalara yardım edi
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı
Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ