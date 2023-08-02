Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 14:00

Nijer'deki yabancıların tahliyesi devam ediyor

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından ülkedeki yabancıların tahliyesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nijer'deki yabancıların tahliyesi devam ediyor
[Fotograf: AA]

İtalyan, İspanyol, Fransız ve Japon yetkililer, Nijer'deki vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Başkent Niamey'den ilk iki tahliyeyi üstlenen Fransa'nın ardından İtalya üçüncü tahliye uçuşunu başarıyla tamamladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Nijer'den ayrılmaya karar veren İtalya vatandaşlarını ve diğer yabancı uyruklu kişileri taşıyan Hava Kuvvetlerine ait Boeing 767 tipi uçak Roma'nın Ciampino Havalimanı'na iniş yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya paylaşımında, "Hükümetimizin Nijer'den ayrılmaya yardım ettiği 36 İtalya vatandaşı ve 32 yabancı uyruklu kişiyi Roma'da karşıladım." ifadesini kullandı.

İspanya ve Fransa yeni tahliye uçuşlarına hazırlanıyor

İspanyol yerel medyasının haberine göre, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından dün yapılan açıklamada, Nijer'de bulunan 70 vatandaşın tahliye operasyonu kapsamında ülkeye uçak göndermek için hazırlanıldığı kaydedildi.

Belçika vatandaşlarını Nijer'den tahliye ediyor
Belçika vatandaşlarını Nijer'den tahliye ediyor

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bugüne kadar tahliyeler kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'den 2 uçağın Fransa'ya indiği, bu uçuşlarda 350'den fazla kişinin taşındığı belirtildi.

Fransa'nın yanı sıra Almanya, İspanya, İtalya dahil birçok ülke vatandaşının bu uçuşlara dahil edildiği kaydedilen açıklamada, üçüncü bir tahliye uçağı için hazırlıklara başladığı aktarıldı.

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Matsuno Hirokazu, Fransa'nın yardımlarıyla 2 Japon vatandaşının tahliyesinin gerçekleştiğini açıkladı.

ABD'nin, vatandaşlarının tahliyesi için henüz açıklama yapmamasına karşın bazı ABD vatandaşlarının diğer ülkelerin tahliye uçuşlarıyla Nijer'i terk ettikleri biliniyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

ETİKETLER
Afrika Fransa İspanya Japonya İtalya
Sıradaki Haber
Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Diyarbakır'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı
15:38
Senegal'de TikTok'a erişim engeli
15:37
İran'da aşırı sıcak nedeniyle ilan edilen iki günlük tatil Tahran'ı neredeyse "boş" bıraktı
15:32
İran'ın Loristan eyaletindeki petrol rafinerisinde yangın
15:32
Nijer, bazı komşularına darbeden bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını açtı
15:30
Yangında mahsur kalan kaplumbağalara yardım edi
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı
Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ