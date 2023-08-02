Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 13:50

Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı

Belçika'da 21 gün yağmur yağan temmuz ayı, son 35 yılın en yağışlı temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Belçika'da temmuzda 21 gün yağmur yağdı
[Fotograf: Reuters]

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü verilerine göre, geçen temmuz, 35 yıldan bu yana en yağışlı temmuz ayı oldu.

Temmuz ayları ortalamasına göre yağışlı gün sayısı 14 olan Belçika'da geçen ay 21 gün boyunca yağmur yağdı. Sıcaklık ortalama 18,7 santigrat derece kaydedildi.

Benzer bir dönem 1988'de yaşanmış ve temmuz ayı 23 gün yağışlı geçmişti.

Geçen yılsa temmuz ayında yalnızca 5 gün yağmur yağmıştı.

Temmuz ortalamasına göre 203 saat kendini gösteren güneş, geçen ay ancak 185 saat parladı. Ayın ikinci haftasına kadar yağışın sürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Belçika Yağış
Sıradaki Haber
İran'da kaçak akaryakıt kaynaklı patlamada 20'den fazla ev hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Nijer'deki yabancıların tahliyesi devam ediyor
13:50
İran'da kaçak akaryakıt kaynaklı patlamada 20'den fazla ev hasar gördü
13:39
İstanbul'un dönüşümü için özel yasa hazırlığı
13:33
Rus donanması, Baltık Denizi'nde tatbikata başladı
13:32
Hindistan'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına itiraz duruşması başladı
13:25
Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
Türkiye'nin ilk sanal ve artırılmış gerçeklik bölümü "iş garantisi" veriyor
FOTO FOKUS
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
Doğal gaz yüklü tanker 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı, yol trafiğe kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ