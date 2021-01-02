Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Fotoğraf: AA]
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda Hindistan’a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.
Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.
Etiketler: Pakistan Hindistan İnsansız Hava Aracı
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