Robot teknolojisi baş döndürücü bir hızla ilerliyor. O kadar ki robotlar artık huysuzluk yapabiliyor.

Çin'in Nençeng kentindeki bir kütüphanede görev yapan iki robot tartışmaya başladı. Robotun tartıştığını görenler gözlerine inanamadı.

Çevredeki bir kişi tarafından görüntülenen tartışma internette izlenme rekoru kırdı.

Tartışma anı kamerada

Görüntüde Tutu ve Vengbao adlı robotlar işin stresinden olsa gerek kütüphanenin lobisinde tartışmaya başlıyorlar. İki robot da birbirinin mizacından yakınıyor. Robotlardan biri diğerini huysuzlukla suçlayınca tartışma alevleniyor.

Tartışmanın bir yerinde robotlardan biri "Gerçekten sinir bozucusun. Sana bir çıkış kapısı sunuyorum fakat öfkene bak" diye çıkışıyor.

Kısa süreli tartışmanın ardından iş tatlıya bağlanıyor, Küsen robot “Peki, seni affedeceğim ama isteksizce" diye tartışmayı noktalıyor.