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Dünya
AA 24.09.2023 23:25

Pakistan: İsrail ile ilişkiler İslamabad'ın ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı

Pakistan’da geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İsrail ile ilişki kurulmasının ülkenin ulusal ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı olduğunu söyledi.

Pakistan: İsrail ile ilişkiler İslamabad'ın ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı
[Fotograf: AP]

Geo News televizyonundaki habere göre, Bakan Jilani, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in ülkesinin İslam dünyasıyla ilişkilerini normalleştireceğine yönelik ifadelerine cevap verdi.

Jilani, Cohen’in son zamanlarda herhangi bir Pakistanlı yetkiliyle görüşmediğine işaret ederek, İsrail ile ilişki kurulmasının ülkenin ulusal ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ardından 6 veya 7 İslam ülkesinin İsrail ile barış anlaşması yapacağını ifade etmiş, bunların hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

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