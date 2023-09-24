Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2023 22:45

Şehit olan askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunda şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehit olan askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı
[Fotograf: AA]

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş, Fatih Camii imam hatibi Yusuf Yılmaz, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kafkas Müslümanları İdaresinin organize ettiği programda, Azerbaycan ile Türkiye'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Şehit olan askerler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Tilavetin ve duaların ardından, Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonunda şehit olan Azerbaycan askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, Azerbaycan ordusunun operasyonda şehitler verdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Azerbaycan Şehit
Sıradaki Haber
Depreme hamile yakalanan kadın bebeğine 4 gün sonra kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidecek
00:15
Bisikletini kurtarmak isteyen çocuk kamyonun altında kaldı
23:53
Bingöl'de nehirde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
23:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ali Cengiz'i tebrik etti
23:34
İzmir açıklarında 151 düzensiz göçmen yakalandı
23:29
Pakistan: İsrail ile ilişkiler İslamabad'ın ve Filistin halkının çıkarlarına bağlı
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
Ordu’nun yeni turizm rotası: Fatsa Adası
FOTO FOKUS
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ