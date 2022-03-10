Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kureyşi, başkent İslamabad’da BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet ile görüştü.

Bachelet'e Hindistan’ın Cammu Keşmir’deki sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri hakkında bilgi veren Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bölgeyle ilgili 2 raporuna da atıfta bulundu.

Kureyşi, "Cammu Keşmir’in demografik yapısının yasa dışı şekilde değiştirilmek istendiğine, insan hakları aktivistlerine yönelik saldırılara, yargısız infazlara, sahte operasyonlara, özel mülklerin yıkıldığına ve suçluların cezasız kaldığına" işaret ederek, Yeni Delhi'nin Cammu Keşmir’deki yasa dışı eylemler ve ciddi suçlar sebebiyle sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

Afganistan’daki son duruma da değinen Kureyşi, Afgan halkının insani kriz ve ekonomik çöküşü önlemek için uluslararası yardıma son derece ihtiyacı olduğunu vurguladı.