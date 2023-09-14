Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, genel seçimlerin 6 Kasım'da yapılması teklifi

Ulusal basındaki haberlere göre, Alvi, Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja'ya yazdığı mektupta, genel seçimlerin 6 Kasım’da yapılması teklifinde bulundu.

Raja ise Alvi'nin teklifine henüz cevap vermedi.

Pakistan'da bir yandan genel seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar sürerken, diğer yandan Seçim Komisyonu ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi arasında da seçim tarihini ilan etme yetkisinin kimde olduğuna dair anlaşmazlık yaşanıyor.

Pakistan Seçim Komisyonundan 17 Ağustos'ta yapılan açıklamada, genel seçimlerin planlandığı gibi bu yıl yapılamayacağı duyurulmuştu.

Erteleme kararına ilişkin açıklamada, seçim bölgelerinin yeni nüfus sayımına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu sürecin eylülde başlayıp 14 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilmişti. Bu sürecin ardından da genel seçimler için ilave 90 güne ihtiyaç olacağı vurgulanmıştı.

Seçim Komisyonunun açıklamasına göre, ülkede genel seçimler, Mart 2024'ten önce yapılamayacak.

Son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek görevine başlamıştı.