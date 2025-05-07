Pakistan Başbakanı Şerif: Hindistan terör saldırısıyla ilgili kanıtsız suçlamalar yapıyor

Şerif, Hindistan'ın "Sindoor operasyonu" sonrası parlamentoda yaptığı konuşmada, ordunun füze saldırılarına "uygun" şekilde yanıt verdiğini dile getirdi.

Hindistan'ın dün yaklaşık 80 savaş uçağıyla ülkedeki farklı bölgeleri hedef aldığını belirten Şerif, "düşmanın karanlıkta kendini gizleyerek saldırdığını" vurguladı.

Şerif, Hindistan'ın Pahalgam terör saldırısının sorumluluğunu herhangi bir kanıt olmadan tamamen Pakistan'a yüklediğini ifade etti.

Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) üstlendiği ve 31 kişinin hayatını kaybettiği trene yönelik silahlı saldırının ardındaki kişilerin, Hindistan'la bağlantısı olduğunu savunan Şerif, bu konuda kanıtları olduğunu dile getirdi.

Şerif, ayrıca silahlı kuvvetlerin Hindistan'ın planlarına dair önceden istihbarat aldığını ifade ederek "Rafale uçakları dahil beş düşman uçağını ve iki dronu" düşürdükleri bilgisini paylaştı.

Başbakan, Pahalgam'daki terör saldırısına ilişkin "şeffaf" bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Hindistan’ın Pakistan’a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, “terör yapılanması” şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.