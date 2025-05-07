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Dünya
AA 07.05.2025 14:27

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararını iptal etmeye çağırdı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını genişletme, Gazze'yi ilhak ve Filistinlileri yerinden etme planlarını bir an önce iptal etmesini istedi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararını iptal etmeye çağırdı

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki işgali genişletme planının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail hükümeti derhal işgal ve abluka altındaki Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme ve topraklarını ilhak etme planları da dahil yakın zamanda açıklanan tüm askeri operasyonları genişletme planlarından vazgeçmeli. Bu uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bölgedeki Filistinlilere onarılamaz zararlar verdiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin yerinden edilmesinin savaş suçu sayılacağı vurgulandı.

Sivillere yönelik sistematik saldırıların insanlık suçu olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'nin yüzde 70'inde zorunlu yerinden etme kararlarının uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik insani yardımların İsrail tarafından kontrol edilip dağıtılması planlarına da tepki gösterilerek, "Bu durum bağımsız ve ayrım gözetmeksizin yapılan insani yardımları baltalayacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellemesinin "toplu cezalandırma" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu durumun aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğuna da dikkati çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü yöneticisi Erika Guevara Rosas, "İsrail'in iki aylık ablukanın ardından zaten yıkıcı olan askeri operasyonlarını artırma, Gazze'deki yasa dışı işgalini genişletme ve Filistinlileri zorla yerinden etme niyetini açıklaması, aylardır devam eden soykırımın ortasında hayatta kalmaya çalışan Gazzelilerin yok oluşuna gidecek yolu açan son darbe olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rosas, İsrail hükümetinin son planının uluslararası hukuku tanımamazlık olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardımları bir silah olarak kullanmak, onları zorla yerinden etmeyi sağlamak için kullanmak, ayrımcı bir anlayışla yardım dağıtmak uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu İsrail'in kararlarını reddetmeye davet eden Rosas, İsrail'i Gazze'deki operasyonlarını sona erdirmeye çağırdı.

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