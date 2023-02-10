Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Twitter’dan Türkçe açıklama yaptı.

Paylaşımında Türkiye'ye destek mesajı veren Şerif, "Hükümetimiz, Türkiye için devam eden kurtarma ve yardım çalışmalarını ülke çapında bir kampanyaya dönüştürmeye karar vermiştir. İş dünyasının, din alimlerinin ve eğitim kurumlarının desteğini alacağız. Pakistan bu zor anlarında Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şerif, görüştüğü eyalet başbakanlarından Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan ulusal yardım kampanyasına sahip çıkmalarını istediğini belirterek, "Bu, yüzyılın en büyük depremi. İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.