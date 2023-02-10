Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Erbol Sultanbayev, "asrın felaketi"ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine kardeş Türk halkına destek için iki uçağın hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sultanbayev, Türkiye'deki deprem bölgesine 100 kişilik arama kurtarma ekibi ile deprem mağdurlarına 100 geleneksel keçe çadır, 20 askeri çadır ve bir sahra hastanesinin yanı sıra tıbbı malzemeler ile insani yardımın gönderileceğini ifade etti.

Deprem bölgesine 7 Şubat'ta gelen Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekip ise arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerinin 10 Şubat tarihi itibariyle enkaz altından 28 cenaze çıkardığını açıkladı.