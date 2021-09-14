İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı sınır güvenlik yetkilisi, Taliban'ın 12 Eylül gece yarısı kapattığı Torkham Sınır Kapısı'ndan yaya geçişlerine sabah tekrar izin verdiğini belirtti.

Yetkili, Taliban'ın İslamabad'dan sınırın diğer tarafında toplanan tüm Afganistan vatandaşlarına Pakistan'a geçme si için izin vermesini istediğini ancak bunun reddedilmesi üzerine sınırın yaya geçişlerine kapatıldığını söylemişti.

Yetkililere göre, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasının ardından 30 binin üzerinde Afganistan vatandaşı Torkham sınırından ülkesine döndü. Yaklaşık 4 bin Afganistanlı da Pakistan'a giriş yaptı.