WhatsApp'ın iOS cihazlarda yayınlanacak bir özellik üzerinde çalıştığı bildirildi.

Yeni özellik platformda uzun sesli mesajları dinlemek istemeyen kullanıcılara yardımcı olacak.

Sesli mesaj deşifresi ilk kez kullanıldığında platformdan bir bildirim alınacak.

Bildirim, WhatsApp'tan gelen konuşma verilerinin, talebi işlemek için Apple'a gönderileceğini belirtecek.

Uygulamayı konuşma verilerinize erişmek için kabul ettikten sonra, uygulamadaki yeni konuşma metni bölümünden deşifre hizmeti denenebilecek.

WhatsApp ayrıca, hiçbir moderatörün deşifre edilmiş mesajlarınızı okumayacağını garanti ediyor.

Mesaj ilk kez kopyalandığında sonuç, uygulamanın veritabanına kaydedilecek.

Bu sayede, ileride kullanmak istediğinildiğinde tekrar kopyalamak gerekmeyecek.

Henüz geliştirilme aşamasında

Özelliğin geliştirilmesi hala devam ediyor. Whatsapp uygulama kullanıma sunulduğunda bilgilendirme yapacağını açıkladı.