Pakistan, 55'i kendi kara sularında yasa dışı balıkçılık yapmak, 5'i ise sınırı yasa dışı şekilde geçmek suçundan ülkede tutuklu bulunan 60 Hint mahkumun, "iyi niyet gösterisi olarak" serbest bırakıldığı ve Wagha sınır geçişinde Hint yetkililere teslim edildiği açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, ceza sürelerini tamamlayan 355'si balıkçı 360 Hint mahkumu, 8 Nisan'dan itibaren dört aşamada serbest bırakma kararı aldıklarını söylemişti.

Faysal, mahkumların serbest bırakılmasına Hindistan'ın da benzer şekilde yanıt vermesini beklediklerini bildirmişti.

Hint ve Pakistanlı görevliler, karşılıklı olarak sıklıkla kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle balıkçıları gözaltına alıyor.

Pakistan'daki cezaevlerinde 483'ü balıkçı 537 Hint mahkumun, Hindistan'da da 98'i balıkçı 347 Pakistanlı mahkumun bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA