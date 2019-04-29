Endonezya Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, 10 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan başkent Jakarta'nın değiştirileceğini, kararın Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından alındığını açıkladı.

Yeni başkentin neresi olacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmamakla birlikte en ciddi adayın Palangkaraya şehri olduğu devlet medyası tarafından gündeme getirilmişti.

Başkent neden değişiyor?

Endonezya'da bağımsızlığın kazanıldığı 1945 yılından bu yana başkent değişikliği fikri gündemde. Fakat bu konuda herhangi bir adım atılmamış.

Başkentin taşınmasındaki en önemli iki sebep, şehrin trafiği ve azalan yer altı suları sebebiyle meydana gelen çökmeler olarak gösteriliyor.

Jakarta, yayımlanan son istatistiklere göre dünyanın en kötü trafiğine sahip şehir konumunda. Jakartalı sürücüler bir yılda araçlarının kontağını ortalama 33 bin 240 kez kapatıp açıyor.

Araştırmacılar, 2050 yılına kadar Jakarta'nın büyük bir bölümünün sular altında kalabileceğini söylüyor. Bunun sebebinin ise şehir nüfusunun yer altı sularını aşırı kullanımı sonucu meydana gelen çökmeler olduğu açıklandı.

Her yıl bir ile on beş santimetre arasında meydana gelen çökmeler, şehrin özellikle kuzey kesimini etkiliyor.

Kaynak: BBC, Reuters