Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Fransa'dan gelen bir Özbek vatandaşında tespit edilen virüs, onun iki çocuğunda ve üç kişide daha tespit edildi. Böylece toplam sayı 6'a yükseldi.

Diğer yandan Kültür Bakanlığı, 30-31 Mart'ta yapılacak "Hive 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 14-17 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti" açılış etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle ülkedeki tüm spor etkinlikleri ertelendi.