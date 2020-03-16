Haber Giriş: Kaynak: AA
Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Özbekistan'da 5 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 6'ya ulaştı
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Fransa'dan gelen bir Özbek vatandaşında tespit edilen virüs, onun iki çocuğunda ve üç kişide daha tespit edildi. Böylece toplam sayı 6'a yükseldi.
Diğer yandan Kültür Bakanlığı, 30-31 Mart'ta yapılacak "Hive 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 14-17 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti" açılış etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
Kovid-19 nedeniyle ülkedeki tüm spor etkinlikleri ertelendi.
Etiketler: özbekistan kovid19 koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:31
Sıradaki Haber
Ermenistan'da OHAL ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz