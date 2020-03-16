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Ermenistan'da OHAL ilan edildi
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Ermenistan hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü hal ilan eden ülke sayısı artıyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Avrupa'ya sıçrayan koronavirüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırdı.
Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, ülkede şimdiye kadar 30 kişide virüsün tespit edildiğini, bunlardan birinin taburcu edildiğini söyledi.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkede vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. Başkent Erivan'a 20 kilometre mesafedeki Eçmiadzin kentinde 130 kişinin koronavirüs tahlili için karantinada tutulduğu aktarıldı.
Etiketler: ohal kovid-19 koronavirüs ErmenistanSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:07
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