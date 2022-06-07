Buna göre, kara yolu, tren ve uçakla ülkeye geleceklerin negatif PCR test sonucunu veya aşılandığına dair belgeyi ibraz etme zorunluluğu kaldırılacak, ayrıca test sonucu veya aşılandığına dair belgesi olmayanların COVID-19 testine tabi tutulması uygulaması da kaldırılacak.

Son dönemde COVID-19 vakalarının çok az sayıda görülmesi üzerine 1 Mart itibarıyla maske takma zorunluluğu kaldırılan ülkede, söz konusu kararla, COVID-19 salgını ile ilgili en son kısıtlamalar da kaldırılmış olacak.

Özbekistan’da son 24 saatte 6 yeni virüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 239 bin 141'e yükseldi.

Kovid-19 salgınının başından bu yana ülkede toplam 237 bin 349 kişi iyileşti, 1637 kişi virüs nedeniyle vefat etti.